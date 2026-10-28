«Lada отказала 5 раз»: русский дизайнер рассказал, как попал в Bentley

Дизайнер экстерьеров Bentley Motors и создатель мощнейшего Bentley Supersports Илья Разумов рассказал, каково создавать одни из самых роскошных автомобилей в мире. При этом дизайнеру в России отказала в трудоустройстве Lada.

«В данный момент я работаю дизайнером экстерьеров в компании Bentley Motors в Крю, Великобритания. Отвечаю за создание внешнего облика будущих автомобилей Bentley», — рассказывает Разумов в интервью Autonews.ru.

По его словам, чтобы попасть в Bentley и другие компании, необходимо пройти стажировки. Во время учебы важно пройти хотя бы одну-две. Не имеет значения, в России или за границей. Без опыта стажировок на Западе не возьмут на работу, даже если вы получили диплом.

Перед тем как устроиться в Bentley, Илья прошел четыре стажировки: две в Porsche, одну в Audi и одну в Volkswagen. Только после этого его приняли в Bentley.

При этом своей профессиональной «суперсилой» Разумов считает отсутствие российского опыта. Все российские автокомпании, в которые Илья подавал заявки во время учебы в московском Политехе, а затем и после окончания, отказали ему. Это касалось как стажировок, так и работы.

Например, автогигант Lada отказала дизайнеру пять раз. Aurus отказал в трудоустройстве на позицию дизайнера экстерьера. Отказал даже «Москвич». Формулировки были примерно одинаковыми: «У вас недостаточно высокий уровень, вы не соответствуете требованиям нашей компании, ваши работы находятся на любительском уровне».

Разумов подчеркнул, что его первый проект в Bentley — Bentley Supersports. Автомобиль представили в ноябре прошлого года в Нью-Йорке. Это самый быстрый серийный Bentley в истории. Выпущено всего 500 экземпляров, стоимость — 500 тыс. долларов.

Русский дизайнер отвечал за дизайн экстерьера. Это важно для Разумова, так как Bentley Supersports стал первым серийным автомобилем, над которым он работал в этой роли.

Bentley также опубликовала рисунки Разумова в пресс-релизе с подписью Для него это большая честь, так как не каждый дизайнер автомобильных брендов удостаивается такой чести.

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