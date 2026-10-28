13 млн т сельхозпродукции экспортировала РФ в Африку за 9 месяцев — Путин
Россия экспортировала в Африку 13 млн тонн сельскохозяйственной продукции за 9 месяцев этого года, сообщил глава государства Владимир Путин на форуме «Россия — Африка», сообщает Telegram-канал IZ.RU.
По его словам, российские удобрения и зерно уже получают более 40 африканских стран. Географию поставок планируют расширить.
«Россия является одним из наиболее надежных гарантов продовольственной безопасности в Африке», — заявил Путин.
Российский лидер отметил, что товарооборот между странами может вырасти в ближайшем будущем и достигнуть 50 млрд долларов.
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