сегодня в 15:04

13 млн т сельхозпродукции экспортировала РФ в Африку за 9 месяцев — Путин

Россия экспортировала в Африку 13 млн тонн сельскохозяйственной продукции за 9 месяцев этого года, сообщил глава государства Владимир Путин на форуме «Россия — Африка», сообщает Telegram-канал IZ.RU .

По его словам, российские удобрения и зерно уже получают более 40 африканских стран. Географию поставок планируют расширить.

«Россия является одним из наиболее надежных гарантов продовольственной безопасности в Африке», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что товарооборот между странами может вырасти в ближайшем будущем и достигнуть 50 млрд долларов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.