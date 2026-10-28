Москвич убил бывшую жену и два дня жил рядом с ее телом

На востоке Москвы мужчина после убийства бывшей супруги двое суток оставался с телом в квартире, а затем вывез его в лес у Новорязанского шоссе, узнал «Сайт MK.Ru» .

Следователи вышли на 37-летнего Валерия после обращения сестры пропавшей 40-летней Таисии (имена в новости изменены — ред.). Последним известным адресом женщины оказалась квартира на Зеленом проспекте, где бывшие супруги снимали комнату.

Сначала мужчина утверждал, что Таисия и раньше исчезала на один-два дня. Позднее он признался в убийстве и показал, где спрятал тело.

По словам знакомых семьи, пара часто ссорилась из-за денег: Валерий обижался, что один содержит семью. Они поженились в 2018 году, развелись в 2023-м, но затем вновь стали жить вместе.

«Таисия все время придиралась к квартирам. Ей постоянно что-то не нравилось. При этом она толком не работала. Уже потом решила стать мастером по эпиляции, а Валера ей оплачивал учебу», — рассказали друзья женщины.

Последняя ссора произошла из-за ревности: Таисия сообщила о новом ухажере. По данным издания, Валерий избил и задушил ее. Через два дня из-за запаха он вывез тело на своем «Ниссане». Дорогу в сторону Рязани он знал: там жила мать Таисии.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве сообщило, что попросит суд заключить обвиняемого под стражу.

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