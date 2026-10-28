Министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев провел личный прием жителей

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев обсудил с жителями вопросы водоснабжения, водоотведения и капремонта на ежемесячном приеме в приемной правительства Подмосковья. Обратились порядка 15 человек, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Жительница Балашихи обратилась по поводу капремонта внутренних инженерных сетей дома № 21 на улице Орджоникидзе. По поручению министра фонд капитального ремонта заключит договор с подрядчиком, который составит график и начнет замену сетей. Администрация должна проконтролировать перерасчет платы за ранее некачественное электроснабжение жильцам дома.

Жительницы Королева подняли вопросы состояния домов на Пушкинской улице и проспекте Космонавтов. Администрации поручили подготовить заявку на капремонт кровли дома на Пушкинской с обосновывающими документами. Для дома на проспекте Космонавтов необходимо определить перечень работ, включить их в заявку для внесения в краткосрочный план капремонта на 2027 год и направить ее в министерство ЖКХ.

«В первую очередь в работе с сигналами от жителей важна синхронизация работы регионального блока, муниципалитетов и управляющих организаций. Такой трехсторонний контроль, во-первых, понятен гражданам, во-вторых, позволяет системно снимать напряженные точки», — отметил Кирилл Григорьев.

Министр добавил, что вопросы стремятся решать еще до приема: специалисты подведомственных организаций выезжают на места и лично общаются с жителями.

Жительница села Юрасово в Воскресенске спросила о включении коллектора в план ремонта. Специалистам министерства поручили письменно сообщить ей статус включения аварийно-восстановительных работ на участке сети в государственную программу и планируемые сроки ремонта.

На прием также пришли жители Щелкова, Котельников, Наро-Фоминска, Серпухова и других округов. Все поручения остаются на контроле ведомства. Личные приемы в приемной правительства Подмосковья проходят регулярно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.