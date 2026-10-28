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В Челябинской области доработали магнитный инструмент для извлечения осколков

В Челябинской области усовершенствовали магнитный извлекатель для помощи раненым участникам СВО. Инструмент адаптировали к работе военных медиков, сообщает Life.ru .

Разработкой занимается инженер, руководитель благотворительного фонда «Умельцы-фронту Снежинск» Елена Ерохина. Вместе со специалистами научного института она доработала уже применяемый в медицине инструмент.

Извлекатель получил герметично заваренный корпус из медицинской нержавеющей стали. Он выдерживает нагрев до 180 градусов и обработку химическими средствами, что позволяет дезинфицировать и стерилизовать инструмент. Приспособление помогает удалять из тканей металлические фрагменты, обладающие магнитными свойствами.

Представители Народного фронта рассказали, что модернизированный инструмент уже прошел проверки. Разработчики занимаются его патентованием. Общественное движение планирует передать очередные комплекты специалистам эвакуационной группы, которые помогают раненым военнослужащим.

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