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Троицу хоккейных фанатов наказали за дебош на матче «Динамо» и ЦСКА

Савеловский суд Москвы привлек троих хоккейных болельщиков к административной ответственности за поведение на матче «Динамо» и ЦСКА, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Инцидент произошел 9 октября на стадионе «ВТБ Арена». Один из фанатов отобрал у другого флаг и затеял драку.

Еще двое болельщиков — мужчина и женщина — находились на трибунах в состоянии опьянения.

Суд оштрафовал участника драки на 10 000 рублей. Мужчине и женщине, которые были пьяны, назначили штрафы по 3000 рублей.

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