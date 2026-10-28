Троицу хоккейных фанатов наказали за дебош на матче «Динамо» и ЦСКА
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Савеловский суд Москвы привлек троих хоккейных болельщиков к административной ответственности за поведение на матче «Динамо» и ЦСКА, сообщает «Сайт MK.Ru».
Инцидент произошел 9 октября на стадионе «ВТБ Арена». Один из фанатов отобрал у другого флаг и затеял драку.
Еще двое болельщиков — мужчина и женщина — находились на трибунах в состоянии опьянения.
Суд оштрафовал участника драки на 10 000 рублей. Мужчине и женщине, которые были пьяны, назначили штрафы по 3000 рублей.
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