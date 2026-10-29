Жители Московской области с начала осени совершили более 131 млн поездок по всем видам карт, из них свыше 60 млн — по социальным, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

С начала осени пассажиры в Подмосковье совершили свыше 60 млн поездок по социальным картам и более 40 млн — по банковским. Об этом сообщил Роман Шамнэ, председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и транспортно-дорожному комплексу.

По его словам, круг получателей соцкарты расширился: дети-сироты получили право на бесплатный проезд в Подмосковье, а предпенсионеры — возможность пользоваться картой на смежных маршрутах между Москвой и областью.

С сентября школьники и студенты совершили около 6,2 млн поездок по «Стрелке» и более 140 тыс. — по банковским картам «Мир» учащегося. Первые 35 поездок по «Стрелке» для учащихся стоят 50% базового тарифа, с 36-й — 1%. Карта бывает классической, льготной и для учащихся. По классической «Стрелке» совершено 5,9 млн поездок.

В регионе проезд оплачивают единой транспортной и банковской картами, а также через автоматы и кассы на остановочных пунктах. Отдельные категории граждан используют социальную карту. Всего с сентября по всем видам карт совершено свыше 131 млн поездок.

Адреса продажи и способы пополнения «Стрелки» доступны на официальном сайте транспортной карты.

Для поездок по Москве можно приобрести «Тройку». Ее продают на автовокзалах и автостанциях Подмосковья, пригородных железнодорожных станциях, МЦД и в метро. Карту можно купить в кассах и билетных автоматах метро, автоматизированных киосках «Мосгортранса» у автобусных остановок, кассах АО «Центральная ППК» и АО «МТ ППК». Подробности — на сайте.

Социальную карту оформляют в МФЦ и на региональном портале госуслуг. Перечень категорий граждан с правом бесплатного проезда доступен здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.