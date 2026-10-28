531 украинский БПЛА сбили над Россией прошедшей ночью

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С 20:00 27 октября до 08:00 28 октября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в небе над страной 531 украинский беспилотник, сообщает Минобороны РФ.

БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, а также над Московским регионом.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что дроны массированно атаковали регион. Повреждения многоквартирных и частных домов зафиксированы в Новомосковске в результате падения обломков БПЛА. Пострадала инфраструктура промзоны.

Накануне в Бежицком районе Брянска погибли 2 человека после того, как беспилотники сбросили взрывчатые вещества. На месте трагедии работали пиротехники Минобороны РФ.

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