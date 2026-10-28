В Подмосковье запустили онлайн-прием заявлений на компенсацию по соципотеке

Участники жилищной подпрограммы в Московской области теперь могут подать заявление на компенсацию основного долга по социальной ипотеке через региональный портал госуслуг. Срок оказания услуги составляет 10 рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На региональном портале госуслуг оптимизировали услугу «Предоставление льготных условий ипотеки для отдельных категорий граждан (льготная ипотека, Социальная ипотека, ипотека молодой семьи) на территории Московской области». В нее добавили подуслугу «Прием заявлений на компенсацию по Социальной ипотеке».

Участники жилищной подпрограммы могут в электронном виде подать заявление на компенсацию суммы основного долга по ипотеке. Также можно изменить реквизиты счета для зачисления компенсации, обновить персональные данные при смене фамилии или направить в ведомство новый график ипотечных платежей. Срок оказания услуги — 10 рабочих дней.

Электронный формат позволяет экономить время, повышает прозрачность процедуры и снижает бюрократическую нагрузку. Услуга доступна по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/22732.

О том, чтобы цифровая среда была удобной и современной, заботится нацпроект «Экономика данных». Он позволяет получать цифровые навыки и превращать идеи в готовые решения, а также защищать пользователей от киберугроз. Если вам прислали фишинговую ссылку или вы нашли сайт мошенников, смело жалуйтесь через портал госуслуг. Благодаря таким обращениям уже заблокировано более 200 тыс. опасных страниц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.