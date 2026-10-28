Кабаны идут к домам в Московском регионе: начался опасный гон

Кабаны могут чаще появляться возле жилых домов, дачных участков и автомобильных дорог в Подмосковье и столице. С наступлением брачного сезона самцы становятся более возбужденными и способны проявлять агрессию, поэтому встречи с дикими животными в лесах и зеленых зонах требуют особой осторожности, сообщает Mash .

Пик гона приходится на ноябрь и декабрь. В этот период секачи активно ищут самок и могут вести себя непредсказуемо. Кроме того, перед зимой кабаны накапливают жировые запасы и в поисках пищи могут приближаться к дачным поселкам и мусорным площадкам. Их привычные маршруты нередко пересекаются с дорогами и территориями новой застройки.

При встрече с кабаном не стоит приближаться к нему ради фотографии или пытаться прогнать животное. Вепрь способен развивать скорость до 40 км/ч, а его клыки могут нанести человеку серьезные травмы. Особую осторожность следует соблюдать рядом с самками, сопровождающими поросят: попытка приблизиться к детенышам может спровоцировать защитную реакцию.

Дополнительную опасность дикие животные представляют для автомобилистов. Кабан может неожиданно выбежать на проезжую часть, особенно на участках возле лесов и зеленых зон. Водителям рекомендуется заранее снижать скорость и следить за обочинами.

Если кабан оказался на дороге, следует затормозить и дать животным возможность перейти проезжую часть. За первым кабаном могут двигаться другие особи, в том числе детеныши. Не стоит сигналить в непосредственной близости от животного, пытаться резко объехать его или выходить из машины ради снимка.

По данным Mash, в 2025 году численность кабанов в Подмосковье и столице оценивалась в 650 особей против 500 тремя годами ранее. Таким образом, за этот период показатель вырос примерно на 30%.

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