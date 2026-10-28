Невролог Люберецкой больницы объяснила, как запомнить симптомы инсульта

Заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной клинической больницы Лариса Сметана рассказала, как слово «удар» помогает запомнить признаки инсульта. Неделя борьбы с инсультом пройдет в России с 1 по 7 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врач-невролог Лариса Сметана, заведующая отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Люберецкой областной клинической больницы, объяснила, как распознать инсульт и не растеряться в экстренной ситуации.

«Для студентов медицинских образовательных учреждений для лучшего запоминания часто используют слово «удар». Если расшифровывать по буквам, то это — улыбка, движение, артикуляция, решение», — рассказала доктор.

При инсульте человек часто не может улыбнуться или его улыбка становится асимметричной. Другие признаки — внезапное нарушение координации и равновесия, боль и онемение в конечностях с одной стороны тела, нарушение речи и спутанность сознания.

При появлении хотя бы одного из этих симптомов необходимо сразу вызвать скорую помощь, не пытаясь лечить человека самостоятельно. Чем раньше начнется лечение, тем выше шансы на благоприятный исход без серьезных осложнений.

Лариса Сметана напомнила, что в стационаре № 1 Люберецкой больницы работают отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения и региональный сосудистый центр. Здесь есть необходимое оборудование и команда высококвалифицированных специалистов для диагностики, медикаментозного и хирургического лечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.