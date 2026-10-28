Власти ищут возможность построить долгожданную детскую поликлинику в Кемерове

Минстрой Кузбасса прорабатывает включение в федеральную программу строительства детской поликлиники в кемеровском микрорайоне Южный. Так ведомство ответило на обращение местной жительницы, пишет Сiбдепо .

Как сообщается, жительница Южного Светлана спросила о поликлинике в комментариях к публикации губернатора Ильи Середюка. Светлана подчеркнула, что родителям важно водить детей к педиатру рядом с домом.

«Светлана, добрый день! Прорабатывается вопрос о включении строительства поликлиники в федеральную программу», — ответили представители Министерства строительства Кузбасса.

Проблема существует не первый год. В декабре 2025 года поликлиника на улице Ульяны Громовой в Кемерове прекратила прием: ее здание признали аварийным. Детей направили в другие медицинские учреждения Кемерова.

Новую поликлинику первоначально рассчитывали построить к 2027 году, но сроки изменились. Еще в июле 2025 года региональный Минздрав сообщал о заявке на включение объекта в федеральную программу на 2027–2029 годы.

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