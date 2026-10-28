Бросившая ребенка мать напала на инспектора ПДН при задержании в Самаре

Мать двухмесячной девочки, найденной у мусорных баков в Самаре, напала на инспектора по делам несовершеннолетних при задержании, сообщает 112 .

23-летняя Дарья Б. незадолго до инцидента гуляла во дворе с коляской. Она пила пиво и громко кричала на дочь. Проходящая мимо женщина помогла покормить ребенка и вызвала полицию. Когда стражи порядка прибыли на место, мать бросила ребенка и убежала.

Девочку нашли в коляске рядом с мусорными баками. В коляске лежали бутылочка и коробка со смесью, а также упаковка подгузников.

Дарья напала на инспектора ПДН прямо в отделе полиции. Ее задержали и предъявили обвинения по трем уголовным статьям: оставление ребенка в опасности, неисполнение родительских обязанностей и нападение на полицейского.

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