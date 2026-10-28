Медики скорой помощи обучили школьников в Истре приемам первой помощи

Занятие прошло в рамках дисциплины «Основы безопасности и защиты Родины». Медики объяснили школьникам, как оценить обстановку, обеспечить собственную безопасность и вызвать экстренные службы.

Сотрудники скорой помощи показали способы остановки кровотечений, рассказали о действиях при потере сознания и правилах помощи при травмах, ожогах и укусах. Они продемонстрировали назначение жгутов, турникетов и перевязочных пакетов. Ученики практиковались в наложении шин и базовой сердечно-легочной реанимации. Каждый смог выполнить компрессии на медицинском манекене.

Особое внимание медики уделили психологической готовности и необходимости сохранять спокойствие в экстренной ситуации. Занятие проходило в формате диалога и отработки навыков.

«Мы выражаем искреннюю благодарность руководству и сотрудникам Московской областной станции скорой медицинской помощи за сотрудничество, профессионализм и готовность делиться опытом», — отметили руководители школы на официальной странице учреждения в соцсетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.