Медики скорой помощи обучили школьников в Истре приемам первой помощи
Фото - © Московская областная станция скорой медицинской помощи
Реанимационная бригада Красногорской подстанции скорой помощи провела практическое занятие для восьмиклассников Истринской средней школы имени Михаила Лермонтова. Ученики отработали действия при несчастных случаях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Занятие прошло в рамках дисциплины «Основы безопасности и защиты Родины». Медики объяснили школьникам, как оценить обстановку, обеспечить собственную безопасность и вызвать экстренные службы.
Сотрудники скорой помощи показали способы остановки кровотечений, рассказали о действиях при потере сознания и правилах помощи при травмах, ожогах и укусах. Они продемонстрировали назначение жгутов, турникетов и перевязочных пакетов. Ученики практиковались в наложении шин и базовой сердечно-легочной реанимации. Каждый смог выполнить компрессии на медицинском манекене.
Особое внимание медики уделили психологической готовности и необходимости сохранять спокойствие в экстренной ситуации. Занятие проходило в формате диалога и отработки навыков.
«Мы выражаем искреннюю благодарность руководству и сотрудникам Московской областной станции скорой медицинской помощи за сотрудничество, профессионализм и готовность делиться опытом», — отметили руководители школы на официальной странице учреждения в соцсетях.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.
«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.