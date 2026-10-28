В Жуковском запланировали Единый день диспансеризации на 24 октября
Фото - © Рабочее место врача-терапевта отделения профилактики городской поликлиники Жуковской ОКБ./Жуковская ОКБ Эдуард Семенов
Единый день диспансеризации в городской поликлинике Жуковской областной клинической больницы был запланирован на субботу, 24 октября 2026 года. Такие мероприятия позволяют бесплатно пройти комплексное обследование за один день, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В 2026 году Единые дни диспансеризации в Жуковской больнице проходят регулярно и чередуются с Днями семейного здоровья. Одно из мероприятий запланировали на 24 октября в городской поликлинике.
Первый этап диспансеризации включает анкетирование, измерение роста, веса и давления, анализы крови на холестерин и глюкозу, ЭКГ и другие исследования.
«По итогам врач-терапевт определит вашу группу здоровья, даст рекомендации и при необходимости направит на второй этап — для углубленного обследования у узкопрофильных специалистов», — рассказала заведующая отделением профилактики городской поликлиники Жуковской больницы Наталия Пирютко.
Следующие Единые дни диспансеризации запланированы на 21 и 28 ноября, 12 и 26 декабря. Дни семейного здоровья пройдут 14 и 19 ноября.
Пройти диспансеризацию или профилактический осмотр, включая углубленное консультирование у врача медицинской профилактики, также можно по будням с 8:00 до 19:00.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.
«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.