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В Жуковском запланировали Единый день диспансеризации на 24 октября

Единый день диспансеризации в городской поликлинике Жуковской областной клинической больницы был запланирован на субботу, 24 октября 2026 года. Такие мероприятия позволяют бесплатно пройти комплексное обследование за один день, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В 2026 году Единые дни диспансеризации в Жуковской больнице проходят регулярно и чередуются с Днями семейного здоровья. Одно из мероприятий запланировали на 24 октября в городской поликлинике.

Первый этап диспансеризации включает анкетирование, измерение роста, веса и давления, анализы крови на холестерин и глюкозу, ЭКГ и другие исследования.

«По итогам врач-терапевт определит вашу группу здоровья, даст рекомендации и при необходимости направит на второй этап — для углубленного обследования у узкопрофильных специалистов», — рассказала заведующая отделением профилактики городской поликлиники Жуковской больницы Наталия Пирютко.

Следующие Единые дни диспансеризации запланированы на 21 и 28 ноября, 12 и 26 декабря. Дни семейного здоровья пройдут 14 и 19 ноября.

Пройти диспансеризацию или профилактический осмотр, включая углубленное консультирование у врача медицинской профилактики, также можно по будням с 8:00 до 19:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.