Губернатор Московской области Андрей Воробьев поприветствовал участников фестиваля педагогических практик, который проходит в рамках Года дошкольного образования, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Мероприятие прошло в гимназии имени Примакова. На фестивале собрались воспитатели, методисты, руководители дошкольных организаций, эксперты в области дошкольной педагогики и психологии, представители Минпросвещения РФ и Российской академии образования — всего около 1 тыс. человек. В рамках фестиваля «Цифровая матрешка» обсудили современные образовательные методики, цифровые технологии, интеграцию математической подготовки в детские сады и т. д.

Фото - © Сергей Шешин Фото - © Сергей Шешин Фото - © Сергей Шешин

Губернатор поблагодарил работников дошкольного образования за их труд и внимание к детям.

«В Подмосковье 34 тыс. преподавателей дошкольного образования и 380 тыс. малышей, которые ходят в детский сад. Команда наших воспитателей, педагогов, психологов, логопедов заслуживает очень большого внимания. Я хотел сказать вам слова благодарности. Здесь собрались пассионарные, любознательные педагоги, которые хотят развиваться, внедрять что-то новое. Мы в детстве лепили из пластилина, рисовали акварелью, но в XXI веке есть возможность дать ребятам что-то большее», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в рамках конференции педагоги обсуждают современные методики и мировые тенденции, а также развиваются, растут и стараются дарить все самое лучшее детям, что вызывает уважение.

Глава региона выразил благодарность всем командам подмосковных дошкольных учреждений за профессионализм и теплоту, которую они дарят детям. По его словам, в Подмосковье рады талантливым специалистам, которые приезжают из других регионов.

«Цифровая матрешка»

Проект «Цифровая матрешка» направлен на обмен передовыми практиками, развитие детей, погружение в культуру страны и знакомство с традициями. За год совместной работы участники создали уникальные цифровые образовательные материалы для самых маленьких. В гимназии им. Е.М. Примакова прошел финальный этап проекта, где участники представили свои наработки.

Директор информационно-методического центра г. о. Ступино Нина Рекубратская отметила, что рада быть частью сообщества. Она является представителем предшколы, региональным координатором зонального объединения «Подольское». Курирует Ступино и Каширу. Педагоги развиваются и обмениваются опытом на разнообразных семинарах, фестивалях, посвященных дошкольному образованию.

Проект «Предшкола: стандарт детского сада»

В 2,3 тыс. подмосковных детских садов работает около 34 тыс. педагогов. Каждый день сюда приходят 380 тыс. малышей.

В 2023 году все детсады региона присоединились к проекту «Предшкола: стандарт детского сада». Его цель — повысить квалификацию педагогов и внедрить современные методики. Это поможет детям плавно перейти к следующему этапу образования. С 2025 года в старших и подготовительных группах детсадов открыты математические группы — уже сейчас их 2050.

С 2023 года на базе гимназии им. Е.М. Примакова работает региональный центр инновационных практик и технологий дошкольного образования «Предшкола». За это время около 4 тыс. педагогов прошли курсы повышения квалификации в этом центре, а еще 4 тыс. — на стажировочных площадках. Для воспитателей регулярно проводятся вебинары и мастер-классы. Помимо этого, педагоги дошкольного образования из Подмосковья используют образовательные материалы, разработанные центром.

«За три года работы центр „Предшкола“ на базе гимназии им. Е.М. Примакова объединил тысячи педагогов Московской области. Сегодня с центром уже сотрудничают 738 образовательных комплексов региона, а наши разработки и материалы помогают воспитателям совершенствовать профессиональные навыки и создавать современные, интересные для детей образовательные программы», — рассказала руководитель регионального центра инновационных практик и технологий дошкольного образования Московской области Дарья Фадеева.

Она подчеркнула, что за этими результатами стоит большая совместная работа, направленная на развитие профессиональных компетенций педагогов и повышение качества дошкольного образования.

С текущего года начало работу мобильное приложение «Предшкола», которое позволяет общаться воспитателям и родителям. Уже 76 детских садов подключились к нему в тестовом режиме. В приложении можно увидеть расписание, меню, цифровое портфолио детей и фотоотчеты с мероприятий. Это помогает воспитателям экономить время, так как они больше не тратят около 176 часов в год на ручное заполнение планов.

Кроме того, около 14 тыс. детей стали частью воспитательного проекта «Орлята-дошколята». Ребята знакомятся с природой, культурой и традициями страны, общаются, учатся взаимопомощи и т. д. А уже в начальной школе они смогут присоединиться к программе «Орлята России».

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