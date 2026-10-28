«Отвратительно»: известный танцор во время баттла схватил девушку за лобок

Танцовщица Арина из Тольятти обвинила известного тренера Саныча в неподобающем поведении во время танцевального баттла. Мужчина специально дотронулся до лобка девушки.

В своем блоге ariana_xlanvin танцовщица рассказала, что сначала Саныч слишком близко прижался к ней щекой, но она решила никак не реагировать. Затем мужчина подошел к девочкам.

«Без капли стеснения он берет и проводит своей рукой мне между ног. В этот момент я оказываюсь в ступоре. Сейчас я вижу, что этот жест оказался таким быстрым и мимолетным со стороны, что многие зрители даже не заметили. Но у меня в этот момент просто замедлилась реальность», — поделилась Арина.

Девушка расстроилась, но все же станцевала на баттле, однако Санычу ничего не сказала, так как могла не сдержать эмоций. Она подчеркнула, что между ними не было даже приятельских отношений. Позже мужчина попытался подойти к Арине, но она выставила вперед руку, показав, что не хочет общаться. Второй партнерше он оправдал свои действия «характером баттла».

Уже через несколько часов Саныч записал ролик с извинениями и опубликовал его в социальных сетях. Он отметил, что своими действиями причинил боль, переступил черту, за которой заканчивается уважение к человеку и танцевальному сообществу.

«То, что произошло на баттле, было моим отвратительным, неприемлемым поступком. Моему поступку нет и не может быть оправдания: ни усталость, ни „атмосфера баттла“, ни формат соревнований не дают никому права нарушать чьи-либо личные границы», — заявил Саныч.

Он признался, что сделал серьезные выводы из этого инцидента и пообещал, что такого больше не повторится.

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