Хирург Мытищинской больницы объяснил, как распознать и лечить инсульт

Заведующий отделением сосудистой хирургии Мытищинской больницы Казбек Чельдиев рассказал о симптомах инсульта и методах лечения. При первых признаках нарушения мозгового кровообращения необходимо немедленно вызвать скорую помощь, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения. По словам сосудистого хирурга Казбека Чельдиева, около 80% случаев приходятся на ишемический тип, примерно 20% — на геморрагический.

При ишемическом инсульте тромб или атеросклеротическая бляшка перекрывает сосуд. Ткань мозга лишается кислорода и глюкозы, клетки начинают гибнуть через несколько минут. Возможные симптомы — внезапная слабость в руке или ноге, онемение половины тела, нарушение речи, двоение в глазах. Они могут возникнуть при стрессе, нагрузке или в покое.

При геморрагическом инсульте сосуд разрывается из-за высокого давления, аневризмы или мальформации. Возникают кровоизлияние, сильная головная боль, быстрое угнетение сознания. Гематома сдавливает структуры мозга, внутричерепное давление растет.

КТ и МРТ позволяют выявить очаг ишемии или гематому, смещение структур мозга и отек. Ангиография показывает расположение тромба, степень сужения сосуда и наличие аневризмы.

При ишемическом инсульте в терапевтическое окно, обычно до 4,5 часа, возможно растворение тромба препаратом. При крупной окклюзии проводят тромбэкстракцию: катетер вводят через бедренную артерию, захватывают и удаляют тромб.

При небольшом кровоизлиянии без смещения структур применяют консервативное лечение: контролируют давление, снижают внутричерепное давление и предупреждают осложнения. Большую гематому, угрожающую жизни, удаляют хирургически с остановкой кровотечения. Аневризму клипируют либо выключают из кровотока эндоваскулярно — спиралью или поток-дивертором.

Вне окна тромболизиса и для вторичной профилактики используют медикаментозное лечение: антитромботики, статины, гипотензивные препараты. Терапию подбирают индивидуально.

«Время — мозг»: каждая минута задержки означает гибель миллионов нейронов. Поэтому при первых симптомах нужно немедленно вызывать скорую помощь, а не пытаться «переждать» или лечиться дома», — подчеркнул Чельдиев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.