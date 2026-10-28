В библиотеке Наро-Фоминска обсудили Лжедмитрия II и основание города

Участники клуба «ТекСтильный городок» 27 октября встретились с исследователями в библиотеке Наро-Фоминска. Темами стали Смутное время, история основания города и археологические раскопки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники библиотеки на улице Маршала Жукова, 10 организовали историческую встречу для участников клуба по интересам «ТекСтильный городок». Гостем стал Сергей Ильин — руководитель исторического клуба «Нарский уделЪ» при ДК «Созвездие».

Встреча продолжила цикл лекций о Лжедмитрии II. Участники обсудили события Смутного времени и познакомились с работой клуба, который изучает прошлое Нарского края.

Сергей Ильин и Даниил Беляев представили рабочую версию своей первой книги, посвященной основанию Наро-Фоминска в 1918 году. Авторы рассказали о подготовке издания и материалах, которые легли в его основу.

Отдельной темой стала археология. Гости узнали о текущих раскопках на территории бывшей усадьбы Гончаровых-Пушкиных «Лопасня-Зачатьевское» в Чехове. Участники задали исследователям вопросы, обсудили направления изучения истории и познакомились с новыми краеведческими материалами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.