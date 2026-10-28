Ники Минаж может приехать в Москву как «посол доброй воли», заявили в шоубизе

Музыкальный продюсер Павел Рудченко предположил, что американская певица Ники Минаж могла бы приехать в Россию для укрепления культурных связей с США, сообщает «Абзац» .

Рудченко не рассматривает рэпершу как возможного политического представителя американской элиты. При этом он допустил ее участие в работе общественно-культурных объединений и налаживании отношений между странами.

Продюсер считает Москву более подходящим городом для возможного выступления Минаж и других целей визита.

«Скорее всего, оптимальнее была бы площадка именно в Москве, а не в Санкт-Петербурге. Если Минаж будет лидером доброй воли от культуры и будет выполнять функции в культурном налаживании отношений между странами, это будет более обоснованно», — подытожил Рудченко.

Ранее президент США Дональд Трамп встретился с Минаж на мероприятии в Мичигане. Он восхитился маникюром артистки и пошутил, что поработает над своим. В Сети рэпершу в шутку назвали возможной кандидаткой на пост пресс-секретаря Белого дома после ухода Кэролайн Ливитт.

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