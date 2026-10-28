Путин назначил Романа Потапова судьей Рудничного райсуда Кемерова

Роман Потапов стал федеральным судьей Рудничного районного суда Кемерова. Президент России Владимир Путин закрепил назначение указом № 723 от 12 октября 2026 года, сообщает Сiбдепо со ссылкой на объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Коллектив суда официально встретил нового судью 27 октября.

«Председатель суда С. В. Логачева поздравила Романа Федоровича с назначением и пожелала профессиональных успехов в реализации принципов правосудия», — говорится в сообщении пресс-центра.

Потапов начал юридическую карьеру в 2014 году помощником прокурора. Через восемь лет он стал мировым судьей. С 2022 по 2026 год он работал на судебном участке № 3 Кировского судебного района Кемерова.

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