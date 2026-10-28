Серпуховский музей проведет «Ночь искусств»

Серпуховский историко-художественный музей 4 ноября присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств». В программу войдут экскурсии, автоквест и встречи с художниками, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году «Ночь искусств» пройдет под девизом «В единстве культур — сила народа». Акция связана с Годом единства народов России.

Программу откроют детские экскурсии. Самых маленьких познакомят с правилами поведения в музее и миром картин. Детям постарше расскажут об особняке купчихи Анны Мараевой, западноевропейском искусстве и православных древностях Серпуховского края.

Гости смогут посетить экскурсии по межмузейной выставке «Боги и люди: от мифа к истории». На авторской экскурсии-лекции историческую живопись рассмотрят как язык разговора о долге, власти, вере, жертве и нравственном выборе.

Участники командного автоквеста «Серпухов: от мифа к истории за день» проедут по городу и попробуют отделить факты от городских легенд.

Также состоятся этнографический диктант, презентация каталога «От мифа к истории», встреча с художником Виктором Комиссаровым на выставке «Красота и вечность в двух шагах» и творческая встреча с авторами выставки «Интеллектуальный реализм» — братьями Дмитренко.

При выборе мероприятий необходимо учитывать возрастные ограничения: 0+, 6+, 12+. Подробности и расписание экскурсий размещены на сайте музея.

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