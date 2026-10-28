«Не могу радоваться»: соперница беременной жены Kizaru высказалась о скандале

Блогер, бизнесвумен и мать четверых детей Элина Саляхова прокомментировала скандал вокруг отношений модели Екатерины Плучевской и рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко). Она отметила, что «не может радоваться насилию».

У женщин был конфликт в 2023 году из-за казанского предпринимателя Булата Хайруллина — супруга Саляховой. Она обвинила его в изменах, при этом Плучевская вынесла конфликт на публику. Она показала переписки и доказательства ухаживаний предпринимателя.

Подписчики скинули Саляховой новости о том, что теперь Плучевская сообщила об избиениях со стороны Kizaru, хотя она носит ребенка рэпера. Блогер отметила, что не испытывает радости из-за насилия над человеком, тем более в таком уязвимом положении.

«Я верю в бумеранг. Но не верю, что хоть одна женщина заслуживает насилия. Можно помнить все. Можно не прощать. Можно не желать больше никогда пересекаться с человеком. И при этом оставаться способной на сочувствие», — высказалась Саляхова.

В отношении музыканта возбудили уголовное дело о преследовании и домашнем насилии. По словам Плучевской, ситуация приобрела более серьезный характер, когда Kizaru начал угрожать безопасности их ребенка.

Девушка надеется на эффект «отмены», с которым может столкнуться рэпер, когда вся правда вскроется. Она также заявила, что Kizaru якобы женился на мужчине *, чтобы получить вид на жительство в Испании. Однако артист ответил, что живет в стране благодаря своим родителям.

* Международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистской организацией.

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