В Подмосковье у родителей с ВИЧ родились 268 здоровых детей

Родители с ВИЧ-положительным статусом в Подмосковье с начала года стали родителями 268 здоровых детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщины с ВИЧ могут родить здорового ребенка. Для этого необходимо обратиться в центр по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области.

«Соблюдение рекомендаций врачей центра позволяет свести вероятность передачи ВИЧ от матери к ребенку практически к нулю. С начала года в Подмосковье появились на свет 268 здоровых детей от родителей с ВИЧ-положительным статусом», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Будущим родителям важно пройти обследование на ВИЧ еще при планировании беременности. Первый и самый важный этап профилактики передачи инфекции ребенку — прием антиретровирусной терапии во время беременности. Центр совместно с региональной службой акушерства и гинекологии реализует программы перинатальной профилактики.

Специалисты центра наблюдают женщину на всех этапах беременности и после родов. Ребенок остается под наблюдением врачей до полутора лет — до снятия диагноза. При наличии ВИЧ-инфекции диагноз устанавливают и начинают лечение в первые две недели. Все лечение бесплатное.

Правила постановки на учет в Московский областной центр СПИД, рекомендации беременным и молодым родителям, а также места обследования опубликованы на сайте центра: https://hivmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что новое медицинское учреждение возведут в Мытищах. В регионе в рамках профильного нацпроекта уже построили ряд современных медицинских комплексов.

«Несколько лет назад это были перинатальные центры. Сейчас безусловно флагманом является детский медицинский центр. Строится в Балашихе, и приступаем к строительству в Мытищах», — сказал Воробьев.