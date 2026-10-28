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В Лобне начали строить второй этап Северного подъезда

Строители приступили ко второму этапу Северного подъезда к Лобне — участку от улицы Лесной до улицы Локомотивной. Завершить работы планируют в декабре 2027 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Лобне строят второй этап автомобильной дороги «Северный подъезд к городу Лобня». Сейчас рабочие обустраивают дождевую канализацию и готовят территорию для дорожного полотна.

«На втором этапе Северного подъезда к Лобне завершены подготовительные работы. Сейчас специалисты монтируют колодцы и трубы дождевой канализации, устраивают песчаное основание и выполняют обратную засыпку траншей с послойным уплотнением. Параллельно продолжается снятие растительного грунта. На строительной площадке задействованы 16 рабочих и 5 единиц техники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Готовность дождевой канализации составляет 60%, снятие растительного грунта выполнено на 85%. После подготовки территории и устройства инженерных коммуникаций строители продолжат формировать дорожное полотно.

Второй этап предусматривает строительство 300-метровой дороги от улицы Лесной до улицы Локомотивной. Здесь обустроят тротуар и установят шумозащитные экраны. Дорога обеспечит выезд на улицу Киово и улучшит транспортную доступность зоны отдыха «Парк Киово». Завершить строительство планируют в декабре 2027 года.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в MAX.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.