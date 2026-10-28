«Синий трактор едет к нам»: учитель забил сына молотком в Петербурге под мультик

Учитель математики из Санкт-Петербурга во время дачи показаний заявил, что включил маленькому сыну мультфильм «Синий трактор», а затем убил его молотком, сообщает Baza .

Перед этим 40-летний мужчина расправился с бабушкой ребенка, а после попытался убить его мать.

Жуткое убийство произошло в одном из домов на улице Комиссара Грушко. Вечером 25 октября оттуда выбежала окровавленная женщина и принялась звать на помощь. Прибывшие правоохранители обнаружили в квартире тело ее пожилой матери, а в холодильнике — труп двухлетнего ребенка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего; покушение на убийство двух и более лиц).

27 октября подозреваемого задержали в Гатчинском районе Ленинградской области. В ходе допроса он полностью признал вину и заявил, что собирался попрощаться с родителями и исчезнуть, однако так и не решился. Петербуржцу грозит пожизненный срок.

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