Задержан подозреваемый в зверском убийстве малыша и его бабушки в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины и малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Жуткое убийство произошло в одном из домов на улице Комиссара Грушко. Вечером 25 октября оттуда выбежала окровавленная женщина и принялась звать на помощь. Прибывшие правоохранители обнаружили в квартире тело ее пожилой матери, а в холодильнике — труп двухлетнего ребенка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего; покушение на убийство двух и более лиц).

Следователи совместно с оперативниками задержали подозреваемого на территории поселка Дружная Горка. Им оказался 40-летний петербуржец. Мужчину доставили к следователю на допрос.

Будет решен вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства и мотив совершенных преступлений.

Как пишет Baza, подозреваемым в зверском убийстве ребенка и его бабушки оказался 40-летний учитель математики.

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