«Давно подозревал, что не мой ребенок»: учитель — об убийстве тещи и сына

«Давно подозревал, что это не мой ребенок», — так задержанный по делу об убийстве женщины и маленького мальчика объяснил один из мотивов нападения. 40-летний учитель из Петербурга дал показания следователям, подробно рассказав об обстоятельствах трагедии в квартире на юго-западе города, сообщает 47news .

По словам подозреваемого, все началось 23 октября, когда мужчина пришел к гражданской жене, намереваясь помириться после ссоры. Между ним и матерью женщины возник конфликт, во время которого он ударил ее молотком по голове.

«Она (теща — ред.) упала, а ребенок громко заплакал. Тогда я несколько раз ударил молотком ребенка. Я давно подозревал, что это не мой ребенок», — рассказал мужчина.

Позже в квартиру вернулась жена. Увидев произошедшее, она начала кричать, и мужчина также нанес ей удары молотком. Решив, что женщина умерла, он покинул квартиру. Затем мужчина отправился к родственникам в Гатчину, оставив записку о намерении покончить с собой.

Однако спустя некоторое время он вернулся в квартиру. Как утверждает задержанный в показаниях, тело ребенка, которое якобы стало пахнуть, он поместил в холодильник, а тещу перенес в ванную. Обнаружив, что жена жива, он вновь напал на нее.

Женщина смогла выбраться через окно квартиры на первом этаже. Ее заметили и доставили в больницу. Пострадавшая выжила и получает медицинскую помощь.

После этого мужчина, как следует из его показаний, приобрел бензин и направился обратно к дому, намереваясь устроить пожар, чтобы скрыть следы преступления. Увидев возле здания полицейские машины, он уехал. 27 октября его задержали в Гатчинском районе Ленинградской области — он спал в парнике на чужом участке.

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах преступления. Окончательные выводы о его действиях и мотивах предстоит сделать в рамках расследования и судебного разбирательства.

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