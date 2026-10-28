В Красногорске начали чистовую отделку детсада ЖК «Квартал Строгино»

Группа «Самолет» ведет чистовую отделку детского сада на 300 мест в ЖК «Квартал Строгино» в Красногорске. Ввод объекта запланирован на II квартал 2027 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Строительство идет по графику. Фасады готовы на 70%, черновая отделка завершена. На территории началась подготовка к вертикальной планировке.

Детсад площадью почти 4,2 тыс. кв. м рассчитан на 12 групп детей от 2 до 7 лет. Для каждой оборудуют блок помещений для игр, занятий, питания и сна. Предусмотрены кабинеты логопеда и психолога, творческая кружковая, актовый зал для утренников и музыки, физкультурный зал с гимнастическими стенками и другим оборудованием. На первом этаже разместят пищеблок полного цикла, в здании — медблок, у входа — зону ожидания и колясочную.

На территории обустроят прогулочные площадки в экостиле с учетом возраста детей: с песочницами, домиками, столиками, горками и теневыми навесами. Также появятся баскетбольная площадка и воркаут-зона с бревнами и лабиринтами. Половину территории займут лиственные и хвойные деревья, кустарники, газон и цветники. Рядом оборудуют пять парковочных мест для сотрудников и родителей, включая одно для маломобильных посетителей.

ЖК «Квартал Строгино» строят на границе с Москвой, в 10 минутах езды от метро «Строгино», «Мякинино» и строящейся станции «Липовая роща». В квартале с благоустроенной территорией возводят два детсада на 125 и 300 мест и школу на 1100 учеников. В дальнейшем появится детско-взрослая поликлиника с постом скорой помощи. Рядом находятся Ромашковский лес, «Серебряный бор» и благоустроенная набережная «Живописной бухты».

В Подмосковье ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК, Level Group и другие застройщики возводят жилые кварталы с необходимой инфраструктурой в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.