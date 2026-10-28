Жителям Подмосковья напомнили о мерах поддержки старшего поколения

Жители старшего возраста в Подмосковье могут посещать бесплатные занятия, осваивать компьютерную грамотность и оформлять меры поддержки онлайн, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Проект «Активное долголетие» предлагает бесплатные занятия, творческие студии, спорт и встречи по интересам. Участвовать могут женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет и жители, вышедшие на досрочную пенсию после 50 лет. Чат-бот «Активное долголетие МО» расскажет о программах и мероприятиях, поможет узнать расписание и записаться.

На региональном портале можно оформить подарочный набор к юбилею, ежемесячную денежную компенсацию для жителей 65+, социальную карту жителя Московской области и пособие супругам к юбилеям совместной жизни.

В центрах «Мои Документы» проходят курсы компьютерной грамотности. Жителей учат пользоваться региональным и федеральным порталами госуслуг, оплачивать жилищно-коммунальные услуги онлайн и работать с базовыми компьютерными программами. Также слушателям рассказывают о защите от мошенников. Дату ближайшего занятия можно узнать по номеру 122, добавочный 3.

Записаться к врачу или вызвать специалиста на дом можно в приложении «Добродел» в разделе «Услуги» — «Здоровье». Также доступны голосовой помощник «Светлана» по номеру 122, добавочный 1, и чат-бот Денис в мессенджере МАХ.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.