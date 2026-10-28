DOGMA возводит монолитный каркас паркинга в ЖК «ЭВО»

Строительная компания DOGMA продолжает строительство наземного паркинга на 450 машино-мест в жилом квартале «ЭВО» в Реутове. Ранее на площадке полностью завершилось устройство свайного основания здания. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

В настоящее время на объекте ведется возведение вертикальных конструкций и плит перекрытия на уровне второго этажа. Объем залитого монолитного бетона составляет порядка 1500 кубометров. В ближайшее время специалисты планируют приступить к прокладке наружных инженерных сетей.

Семь этажей будущего паркинга суммарной площадью более 15 тыс. кв. м обеспечат жителей квартала комфортным пространством для хранения автомобилей. В здании предусмотрено 450 машино-мест, 23 из которых оборудуют зарядными станциями для электромобилей. Для маломобильных групп населения будут доступны машино-места с увеличенной площадью 23,1 кв. м.

Паркинг спроектирован как многофункциональный сервис-хаб: на первом этаже разместятся коммерческие помещения, автомойка и детейлинг-центр. Для удобства автовладельцев объект оборудуют двумя бесшумными пассажирскими лифтами, автоматической системой распознавания номеров и круглосуточным видеонаблюдением. Прилегающая территория будет благоустроена в едином стиле с жилым кварталом — здесь появятся прогулочные зоны с всесезонным озеленением.

Жилой квартал «ЭВО» предполагает три этапа строительства и будет включать 10 многоквартирных домов, состоящих из 28 корпусов (секций) переменной этажности, 3 здания детских садов на 740 мест и один встроенный детский сад на 160 мест, 2 школы на 1 850 мест, 2 встроенные поликлиники на 214 посещений в смену и два наземных многоуровневых паркинга на 2 553 машино-места с коммерческими помещениями на 1-х этажах. Для покупателей уже доступны квартиры в домах второй очереди проекта, в которых есть лоты с террасами, мастер-спальнями, двухуровневые квартиры, и квартиры с увеличенной высотой потолков 3,3 метра и ванные комнаты с окном.

Проект реализуется в рамках договора о комплексном освоении территории г. Реутов.