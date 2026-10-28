В Богородском округе потушили торфяной пожар

Лесопожарные формирования ликвидировали возгорание торфа, обнаруженное 27 октября в полукилометре от садового товарищества «Восход-2» в Богородском округе, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

За 27 октября на территории лесного фонда Московской области обнаружили один пожар. Местные жители заметили очаг возгорания торфа рядом с садовым товариществом «Восход-2» в Богородском округе и позвонили по номеру 112. Информацию передали в региональную диспетчерскую службу Мособлкомлеса.

Пожар потушили три сотрудника лесопожарных формирований с помощью двух единиц техники. Причиной возгорания стало нарушение гражданами правил пожарной безопасности.

Подозреваемых в поджогах устанавливают, ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направили в надзорные органы для привлечения виновных к ответственности.

В комитете напомнили, что за поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Штрафы для физических лиц достигают 60 тыс. рублей, для должностных — 110 тыс. рублей, для юридических — 2 млн рублей. Также виновным может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.