Жители Подмосковья смогут бесплатно пройти онкоскрининг

Центры амбулаторной онкологической помощи Московской области проведут 31 октября с 9:00 до 14:00 День открытых дверей. Жители старше 18 лет смогут бесплатно пройти обследования и получить консультацию онколога, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В субботу, 31 октября, центры амбулаторной онкологической помощи Подмосковья проведут День открытых дверей. Посетителям старше 18 лет предложат консультацию онколога, диагностику новообразований кожи и скрининг для оценки рисков злокачественных заболеваний дыхательной и пищеварительной систем.

«Раннее выявление онкологических заболеваний напрямую влияет на успех лечения. Именно поэтому так важна регулярная диагностика. С начала года такой возможностью уже воспользовались более 5,5 тыс. человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Мужчины смогут пройти ПСА-тест для оценки рисков рака предстательной железы. Женщинам доступны цитологическое исследование, маммография либо УЗИ молочных желез — в зависимости от возраста.

Акция пройдет с 9:00 до 14:00. Для участия нужно взять паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований, если они есть. Адреса центров и контактные телефоны для уточнения информации размещены на официальном портале онкологической службы Московской области: https://onco.zdrav.mosreg.ru/news/31_oktyabrya_v_tsaopah_podmoskovya_proidyot_den_zdorovya.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.