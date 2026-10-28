В Сергиево-Посадской больнице проводят операции по замене тазобедренного сустава

Эндопротезирование — это замена изношенного тазобедренного сустава искусственным имплантом. В Сергиево-Посадской больнице такие операции выполняют опытные врачи-травматологи. Метод помогает избавиться от боли и восстановить подвижность.

Операция показана, если консервативное лечение не помогает: боль становится постоянной и усиливается при ходьбе, а ограничение подвижности мешает наклоняться, надевать носки и подниматься по лестнице. Среди показаний — отсутствие облегчения после длительного лечения таблетками, физиотерапией и инъекциями, а также выраженные изменения сустава на рентгене при третьей стадии коксартроза.

«Главное преимущество операции — возвращение качества жизни. Пациенты забывают о боли, ограничивавшей их годами, и снова могут гулять, путешествовать и жить без боли и дискомфорта», — пояснил заведующий травматологическим отделением Сергиево-Посадской больницы Игорь Кучерявый.

Для получения направления на бесплатную операцию по ОМС необходимо записаться к травматологу в поликлинику. После обследования врач направит пациента на консультацию к заведующему травматологическим отделением для планирования даты операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.