Более 800 тыс школьников Подмосковья прошли олимпиаду «Безопасные дороги»

Более 817,6 тыс. учеников 1–9-х классов Московской области участвовали во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» с 22 сентября по 25 октября, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Олимпиада прошла при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В России задания выполнили почти 7 млн учащихся — на 10% больше, чем в 2025 году. Подмосковье вошло в тройку лидеров по активности: участвовали 77% школьников региона.

«Проект способствует освоению и закреплению навыков безопасного поведения на дорогах. Всего за семь лет проведения в олимпиаде приняли участие 34 млн участников», — подчеркнул заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Участники в игровом формате разбирали реальные дорожные ситуации для пешеходов, пассажиров, велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Самыми сложными оказались задания о переходе проезжей части и железнодорожных путей, использовании маршрутных транспортных средств: максимальный балл получили менее 10% участников. Легче всего дались задачи о безопасном передвижении в автомобиле, на велосипеде и СИМ.

Организаторами выступили ГУОБДД МВД России, АНО «Национальные приоритеты» и «Учи.ру» при поддержке министерства транспорта и министерства просвещения Российской Федерации.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья — в официальном канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.