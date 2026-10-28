Жителей Подмосковья пригласили на «Антифейк-чемпионат»

Жители Подмосковья от 14 до 35 лет могут зарегистрироваться на «Антифейк-чемпионат» до 5 декабря. Участники научатся проверять информацию и распознавать манипуляции, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Антифейк-чемпионат» открыт для всех желающих от 14 до 35 лет, которые интересуются медиаграмотностью и информационной безопасностью. Уровень подготовки значения не имеет. Чемпионат поможет научиться выявлять фейки, проверять источники и распознавать информационные манипуляции.

После регистрации участникам предстоит пройти образовательный онлайн-курс и тестирование. Они решат кейсы по выявлению фейков, анализу медиаматериалов и проверке достоверности информации. Задания основаны на реальных ситуациях, с которыми пользователи сталкиваются в цифровой среде.

Лучшие участники, успешно прошедшие отборочные этапы, встретятся на очном финале в декабре в Москве.

Регистрация на «Антифейк-чемпионат» открыта до 5 декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.