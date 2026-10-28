Коломенский перинатальный центр проведет дни открытых дверей в ноябре

Беременные женщины и их партнеры на родах смогут посетить Коломенский перинатальный центр 3, 10, 17 и 24 ноября. Встречи начнутся в 14:00, предварительная запись не требуется, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Коломенский перинатальный центр проводит дни открытых дверей для будущих родителей по вторникам. Гостям расскажут об условиях пребывания, порядке и сроках госпитализации на роды, а также о вещах, которые рекомендуют взять для мамы и малыша. Для женщин со сроком беременности от 32 недель организуют экскурсии по отделениям.

«В нашем перинатальном центре регулярно проводятся дни открытых дверей для будущих родителей, чтобы не только помочь им с выбором роддома, но и, прежде всего, развеять тревоги и волнение, с которыми сталкивается каждая мама перед одним из самых главных моментов в ее жизни», — рассказала заведующая родовым отделением Коломенского перинатального центра Татьяна Волкова.

По ее словам, семьям важно заранее получить информацию о предстоящих родах. Специалисты центра готовы ответить на вопросы о родах и подготовке к ним.

Центр расположен по адресу: г. Коломна, ул. Дзержинского, д. 25. Место сбора — ресепшен консультативно-диагностического отделения на первом этаже, подъезд 3. Вход со стороны ул. Чкалова.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.