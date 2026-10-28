Вложения петербуржцев в ценные бумаги растут быстрее депозитов

К началу июля 2026 года активы петербургских инвесторов в ценных бумагах выросли за год на 23%, превысив 1,3 трлн рублей. Банковские вклады прибавили около 18%, сообщает АБН24 .

По данным Северо-Западного главного управления Банка России, жители Санкт-Петербурга накопили на депозитах почти 5,6 трлн рублей. Годовой прирост составил 853 млрд рублей, значительную часть обеспечили проценты. В июле 2025 года средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших по привлечению средств населения банках достигала 17,913% годовых.

Активы инвесторов за год увеличились на 247 млрд рублей. Число клиентов с брокерскими счетами выросло на 264 тыс. На этих счетах сосредоточено 85% активов, еще 15% находятся в доверительном управлении.

С июля 2025-го по июнь 2026 года средства на брокерских счетах выросли на 27%, до 1,1 трлн рублей. Доходность бумаг не объясняет такой рост: рублевые облигации в среднем принесли меньше вкладов, а акции подешевели. Активы в доверительном управлении прибавили 5%, до 200 млрд рублей.

Средний брокерский счет вырос на 13%, до 472 тыс. рублей, против 234 тыс. по России и 260 тыс. по Северо-Западу. В доверительном управлении средние вложения остались на уровне 4,7 млн рублей; по стране они составляют 3,1 млн, по Северо-Западу — 2,8 млн рублей.

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