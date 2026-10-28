В Петербург пришло аномальное тепло

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28 октября температура в Санкт-Петербурге заметно превысит климатическую норму и достигнет +11...+13 градусов. Осадков не ожидается, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

На погоду повлияет барический гребень с юго-востока. По сообщению синоптика Михаила Леуса, он принесет тепло и высокое атмосферное давление.

В Петербурге ожидается облачность с прояснениями. В Ленинградской области температура составит +8...+13 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 770 миллиметров.

В четверг, 29 октября, дожди в Северной столице не ожидаются до самого вечера. Температура составит +9...+11 градусов.

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