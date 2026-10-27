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Ковальчук: еще один человек погиб при сбросе взрывчатки с БПЛА в Брянске

Еще один мирный житель погиб в результате сброса взрывных устройств с беспилотника в Бежицком районе Брянска, сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

«Это 67-летний мужчина. Мои искренние соболезнования родным и близким. Будет оказана вся необходимая помощь», — написал Ковальчук в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что на месте происшествия продолжаются работы по разминированию, призвав мирных жителей к внимательности и осторожности.

Ранее в Бежицком районе Брянска погиб мужчина, подорвавшись на «тубусе» со взрывчатым веществом, который сбросили с беспилотника. Движение транспорта по переулку Елецкому и улице Комсомольской перекрыто.

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