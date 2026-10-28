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В Богородском округе потушили торфяной пожар рядом с садовым товариществом

Лесопожарные формирования 27 октября ликвидировали торфяной пожар в 500 метрах от садового товарищества «Восход-2» в Богородском округе, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

27 октября на территории государственного лесного фонда Московской области зарегистрировали один торфяной пожар. Возгорание произошло во Фрязевском участковом лесничестве Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес», в 500 метрах от садового товарищества «Восход-2» Богородского округа.

В тушении участвовали три сотрудника лесопожарных формирований и две единицы техники. Пожар ликвидировали в день обнаружения.

С 28 по 30 октября на всей территории Московской области прогнозируют III класс пожарной опасности. Днем 28 октября и в ближайшие дни ожидается от +6 до +13 градусов, ночью — от +4 до +8 градусов. Синоптики обещают переменную облачность без осадков. По народной примете, появление комаров предвещает мягкую зиму.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить на горячую линию лесной охраны по телефону +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.