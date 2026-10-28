В Подмосковье контролируют ход капремонта многоквартирных домов

В городском округе Серпухов краткосрочный план по региональной программе капремонта в текущем году затронул 25 многоквартирных домов. Мероприятия запланированы в городах Протвино и Пущино, в деревне Большое Грызлово, в поселках Большевик и Оболенск и других. В настоящее время выполнены работы: ремонт кровель — в 18 МКД, ремонт фасадов — в 9 МКД, обслуживание газового оборудования — в 1 МКД, замена лифтового оборудования — в 1 МКД. Работы выполнены уже в 23 многоквартирных домах.

Так, на улице Космонавтов, дом 19В завершается ремонт плоской крыши (готовность 90%), параллельно ведется ремонт панельного фасада без утепления (готовность 20%). На улице Космонавтов, дом 15Б строители завершают ремонт панельного фасада без утепления (готовность 80%), а также ремонт плоской крыши (готовность 45%). На улице Космонавтов, дом 19А проходит ремонт панельного фасада без утепления, строительная готовность 70%. Закончить работы по ремонту крыш подрядчики планируют до середины ноября, а фасадов — до конца ноября. Кроме того, в одном из домов заменят лифты грузоподъемностью 400 кг.

В городском округе Наро-Фоминск директор Дирекции «Запад» Александр Тесенков совместно с представителями администрации, управляющей компании и подрядной организации проверил ход работ по капитальному ремонту крыш. Участники обсудили ход ремонта на месте, включая объемы выполненных работ, темпы строительства и сроки завершения всех работ.

На Профсоюзной, 14 в Наро-Фоминске мягкая кровля в высокой степени готовности, выполнено около 85% работ: строители выполняют наплавление второго слоя гидроизоляции и приступают к монтажу парапетного ограждения. В пгт Калининец, 7 подрядная организация выполняет ремонт скатной крыши: стропильная система установлена, кровля подготовлена под укладку металлического покрытия. Работы контролирует строительный надзор: уже проведена проверка на соответствие техническим требованиям. На следующей неделе здесь планируется начать утепление чердака и установку водосточной системы со снегозадержателями. Завершить работы на объекте подрядчик обязался до 20 ноября. В доме № 8 пгт Калининец трудится бригада из четырех специалистов: ведется монтаж стропильной системы и деревянного каркаса, работы рассчитаны до 15 декабря, строители работают картами.

На домах № 37 и № 236 ремонт близится к финалу: специалисты занимаются утеплением минеральной ватой, докладкой фронтонов, монтажом снегозадержателей, подшивкой свесов и устройством ограждений. Объекты планируют сдать до 30 ноября. На доме № 241 с мягкой кровлей выполнено около 70% работ: завершены демонтаж, устройство нулевого слоя, засыпка керамзита и укладка минеральной ваты, обустроена армированная стяжка и проведена обработка праймером. В ближайшие десять дней мастера приступят к укладке наплавляемого материала, ограждение кровли планируют завершить до 20 ноября.

Со всеми жильцами ведется взаимодействие. Завершение кровельных работ планируется до 30 ноября. После этого подрядчик своими силами выполнит ремонты в пострадавших квартирах, о чем жителям предоставлены гарантийные письма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.

Проверить состояние спецсчета дома, узнать дату проведения капитального ремонта в вашем доме и напрямую задать вопрос специалисту Фонда капитального ремонта Московской области жители региона могут с помощью приложения «Госуслуги.Дом».

Скачать приложение можно по ссылке:

App Store: https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/id1616550510

RuStore: https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.sigma.gisgkh

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sigma.gisgkh&hl=ru

App Gallery: https://appgallery.huawei.com/app/C107546429