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Украинские дроны ударили по домам и инфраструктуре Тульской области

Украинские беспилотники массированно атаковали Тульскую область. Повреждены дома и инфраструктура в промышленной зоне, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Повреждения многоквартирных и частных домов зафиксированы в Новомосковске в результате падения обломков БПЛА. Пострадала инфраструктура промзоны.

Экстренные службы уже работают на месте происшествия. В Новомосковск направили лаборатории ГУ ТО «Природа» и Роспотребнадзора.

Миляев подчеркнул, что в регионе еще сохраняется беспилотная и ракетная опасность. Губернатор призвал жителей быть осторожными и не публиковать фото и видео с работой ПВО.

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