Это не деменция: почему пожилые люди могут часто отвечать невпопад

Возрастное снижение слуха может создавать впечатление, что у пожилого человека ухудшились память и мышление, сообщил РИАМО аудиолог, основатель центров слухопротезирования «СлышуВижу» Никита Дикопольцев.

«Родственники часто видят, что бабушка как будто „выпадает“ из разговора, переспрашивает, отвечает невпопад или выглядит отсутствующей. Это действительно легко спутать со снижением памяти и возрастным слабоумием. Но вполне возможно, что это проблема на уровне слуха», — сказал Дикопольцев.

Он пояснил, что при возрастной тугоухости мозг получает звуковую информацию в искаженном виде или недостаточной громкости. Из-за этого ему приходится тратить дополнительные ресурсы на распознавание слов и понимание речи.

«Ухо лишь передает сигнал, а слышит и интерпретирует именно мозг. При возрастной тугоухости звуки приходят искаженными или тихими, и мозг вынужден тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы „достроить“ услышанное и понять смысл», — рассказал аудиолог.

Дикопольцев отметил, что особенно сложно пожилым людям становится разбирать быструю речь или поддерживать разговор в шумной обстановке. Значительная часть умственных ресурсов уходит на расшифровку звуков, а не на запоминание информации и поддержание внимания. В результате человек может выглядеть заторможенным или рассеянным, хотя проблема связана с перегрузкой рабочей памяти при попытке понять собеседника.

«Если близкий кажется потерянным, мало участвует в разговоре, переспрашивает — начните с проверки слуха у специалистов», — посоветовал эксперт.

По его словам, слухопротезирование помогает восстановить возможность слышать речь и активнее участвовать в общении, что особенно важно для пожилых людей.

28 октября в России отмечается День бабушек и дедушек. Основной смысл праздника кроется в укреплении связи между поколениями, уважении к старшим и благодарности за помощь в воспитании детей. В этот день принято навещать старших родственников, устраивать семейные чаепития, дарить небольшие подарки, цветы или отправлять душевные открытки и сообщения.

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