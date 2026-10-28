Как на убой: почему бабушки перекармливают своих внуков

Кандидат педагогических наук, психолог Павел Решетов рассказал РИАМО, что бабушки перекармливают внуков, потому что не знают, как иначе выразить свою заботу, и ищут одобрения своих кулинарных навыков.

Зачастую дети, попадая в гости к бабушке, уезжают хорошо накормленными. Многие бабушки не выпустят внуков из-за стола, пока те все не съедят. Решетов отмечает, что дело тут в родовой памяти. В истории России было немало тяжелых периодов, старшее поколение хорошо помнит, что такое голод и лишения, связанные с Великой Отечественной войной.

«Естественно, это традиция, когда все, положенное на стол, должно быть доедено. А сытый ребенок — счастливый ребенок, а сытый ребенок– здоровый ребенок. То есть все эти традиции как бы транслируются и передаются как определенное наследство. Для некоторых бабушек это проявление заботы и любви. А почему так? Потому что они не знают, как по-другому. И плюсом к этому — это такой комплекс со стороны бабушек — получить одобрение за свою качественную готовку», — объясняет Решетов.

В такой ситуации есть и минусы, так как ребенок не понимает границ своего «хочу, не хочу», «хочется есть, не хочется есть». Главная проблема в том, что мнением внука или внучки совершенно не интересуются. Получается, юное поколение может начать избегать визитов к бабушке, которая закормит на убой.

Решетов советует переключить фокус на другое. Бабушка может показать внукам старые семейные альбомы, рассказать интересные истории — это будет продуктивнее.

28 октября отмечается День бабушек и дедушек. В разных странах этот праздник приходится на различные даты. Например, во Франции в первое воскресенье марта отмечают Национальный день бабушек, а в Германии праздник в честь бабушек приходится на второе воскресенье октября. В России для Дня бабушек и дедушек было выбрано 28 октября.

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