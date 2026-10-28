В Подмосковье подали около 1 тыс онлайн-заявлений на вселение в соцжилье

Жители Подмосковья с начала года около тысячи раз воспользовались электронной услугой получения согласия на вселение членов семьи в социальное жилье или его обмен. Заполнять заявления помогает искусственный интеллект, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Получение согласия на вселение или обмен жилья» доступна на портале госуслуг Московской области и предоставляется бесплатно. С начала года ею воспользовались около тысячи раз.

Для подачи заявления нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), выбрать муниципалитет, заполнить онлайн-форму и приложить документы. Искусственный интеллект распознает и анализирует загруженные файлы. Если документы прикреплены неверно, система показывает подсказку, и заявитель может сразу их заменить.

Услуга позволяет нанимателю получить согласие на вселение других граждан в качестве членов семьи в жилье, которое он занимает по договору социального найма. Также можно оформить согласие на обмен жильем, предоставленным на условиях соцнайма.

При положительном решении по заявлению на вселение заявитель получит разрешение. На его основании можно оформить регистрацию по месту жительства.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.