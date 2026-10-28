До 500 тысяч за билет: Меладзе выступит с женой и внуком Пугачевой на Новый год

Певец Валерий Меладзе может получить около 90 млн рублей за выступление в новогоднюю ночь в Дубае. Артист готовит праздничное шоу в пятизвездочном отеле, где вместе с ним на сцену выйдут его жена Альбина Джанабаева и внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, сообщает SHOT .

Праздник пройдет с видом на знаменитую Бурдж-Халифу. Для гостей организуют ужин от французского шеф-повара, подачу шампанского и развлекательную программу. Ведущим вечера станет бывший резидент Comedy Club Таир Мамедов.

Начало запланировано на 21:00 — за три часа до наступления Нового года. Сам Меладзе должен выйти на сцену в 22:30 и выступать около часа. После него музыкальную программу продолжат Джанабаева и Пресняков.

Вечеринка рассчитана на 5-6 часов и, как ожидается, завершится около 3 часов ночи. Организаторы планируют принять примерно 300 человек: для них подготовят 50 столиков на 6 мест каждый.

Стоимость билетов составит от 200 до 500 тысяч рублей. Попасть на мероприятие смогут не только гости отеля, но и другие желающие. При такой вместимости зала и заявленных ценах на билеты выручка от продажи мест может достигнуть 90 млн рублей.

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