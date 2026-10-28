Фигурантка скандала с Королевой и Тарзаном обвинила следователя в подлоге

Милана-Екатерина Некруц, ставшая фигуранткой громкого дела после скандала с Наташей Королевой и Сергеем Глушко (Тарзаном), спустя шесть лет обратилась в МВД с заявлением на следователя и своего бывшего адвоката. По утверждению женщины, расследование сопровождалось давлением, а отдельные документы могли быть сфальсифицированы, чтобы добиться от нее признания в краже флакона духов, сообщает Baza .

По версии правоохранителей, в 2020 году Милана-Екатерина Некруц вместе с Анастасией Шульженко, которую называли бывшей любовницей Глушко, похитила из квартиры шоумена и певицы деньги, драгоценности и парфюм Tom Ford. Кроме того, Милане вменяли незаконный оборот порнографических материалов в связи с распространением интимного видео с участием Глушко и Шульженко. Запись стала предметом широкого обсуждения в СМИ и телевизионных ток-шоу.

Сама Некруц излагает другую версию событий. Она утверждает, что сняла короткий, примерно 10-секундный ролик по просьбе Шульженко — якобы для личного архива. Затем ее знакомая самостоятельно передала запись журналистам, рассчитывая привлечь внимание к своей персоне. Некруц также обращает внимание на то, что заявление о краже, по ее версии, появилось после того, как история с видео получила огласку.

В обращении в МВД женщина заявила, что признательные показания были получены под давлением и угрозами. Она утверждает, что следователь запугивал ее возможным помещением в изолятор временного содержания, изъятием загранпаспорта и телефонов. Ей внушали, что признание хотя бы в краже духов поможет избежать более серьезного наказания.

Отдельные претензии у нее возникли к прежнему адвокату. Некруц настаивает, что протокол допроса был подписан задним числом и без ее участия, а защита фактически действовала в интересах следствия. Эти обстоятельства она просит проверить в рамках нового обращения.

Теперь женщина намерена добиваться привлечения бывшего следователя к ответственности за предполагаемое превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. Претензии к прежнему защитнику связаны с возможным подлогом документов. Представлять интересы Миланы-Екатерины Некруц будет новый адвокат Егор Бидюк.

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