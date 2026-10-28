Эксперты объяснили, как готовиться к ЕГЭ и поступлению в вуз в 2027 году

Старшеклассникам стоит заранее выбрать предметы для поступления в вуз, изучить требования вузов и регулярно писать пробные экзамены, чтобы как следует подготовиться к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Подробнее об этом сообщает kp.ru .

Основатель школы ЕГЭ/ОГЭ VvuzZ Дмитрий Бураков посоветовал следить за правилами приема на 2027 год. Изменения должны утвердить до 1 декабря, а до 20 января вузы опубликуют порядок приема. За четвертый ЕГЭ вне основного набора предлагают начислять 15–25 дополнительных баллов.

Тренер по физике Азат Адеев рекомендовал начать с демоверсии без специальной подготовки, разобрать ошибки и составить график занятий. Демоверсии и списки тем публикует Федеральный институт педагогических измерений на fipi.ru. Полезно вести таблицу ошибок и возвращаться к похожим заданиям через несколько дней.

«Без пробников очень сложно увидеть динамику подготовки и научиться грамотно распределять время и силы в решении заданий. Это значительно снизит стресс во время реального экзамена. Часто ребята с помощью ИИ решают задания дома, получают красивые баллы, радуют мам. А ЕГЭ пишут плохо», — объясняет Дмитрий Бураков.

Эксперты советуют писать пробники раз в месяц, при этом хотя бы дважды за все время — в условиях, близких к экзамену. Развернутые ответы должен проверять эксперт. Подготовку можно вести самостоятельно, с репетитором или в онлайн-школе, сочетая форматы.

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