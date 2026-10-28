«Серийные мастурбаторы» атакуют молодых педагогов на онлайн-уроках

Онлайн-репетиторы стали жаловаться на мужчин, которые во время занятий по видеосвязи демонстрируют непристойное поведение и совершают сексуальные действия на камеру. Подобные случаи затрагивают не только преподавателей, но и психологов, фитнес-тренеров и визажистов, сообщает Baza .

Один из мужчин использует похожую схему уже около шести лет. Сначала с репетитором связывается женщина, которая якобы ищет преподавателя английского языка для мужа-пенсионера. Предполагается, что аккаунт может быть фальшивым и принадлежать самому мужчине.

Первое занятие проходит без явных нарушений: клиент ведет себя спокойно и занимается по программе. Однако на следующих уроках ситуация меняется — мужчина начинает делать непристойные замечания, а затем мастурбирует перед камерой.

Одна из преподавательниц рассказала, что во время пробного занятия мужчина вел себя обычно, но затем стал комментировать ее внешность. На втором уроке он заявил, что видит на экране «только симпатичную головку», после чего начал мастурбировать. Когда девушка отказалась продолжать занятия, мужчина извинился и предположил, что на его поведение повлияли фотографии преподавательницы.

Похожие жалобы поступают и от других специалистов, работающих дистанционно. Предполагается, что активность нарушителей могла возрасти после ужесточения правил в чат-рулетках, где теперь блокируют пользователей за сексуальные действия, их имитацию и демонстрацию интимных частей тела.

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